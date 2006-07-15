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    Хабиб про Конора: «Пусть футбол посмотрит, насладится Россией. А мы с ним встретимся в этом году в Лас-Вегасе»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал приезд Конора МакГрегора в Россию.

    «Думал встретиться с Макгрегором в «Лужниках». Но даже если мы сейчас встретимся, нам всё равно не дадут выяснить, кто сильнее. Если бы вот посреди арены поставили клетку, было бы интереснее. А сейчас что-то выяснять на улице и так далее… Мы не в том возрасте и не в том положении. 

    Было бы идеально, если бы вокруг вообще никого не было. Либо наоборот – чтобы полный стадион, посередине клетка, а в ней – мы. А вообще, не вижу смысла к нему сейчас подходить. Мы же гостеприимный народ. Пусть футбол посмотрит, насладится Россией. А мы с ним, думаю, встретимся в этом году в Лас-Вегасе», – сказал Нурмагомедов.

    Конор МакГрегор ночью опубликовал в инстаграме видео о приезде в Москву.

    Конор приехал в Москву. Зачем?

     

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