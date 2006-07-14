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    Генсек Федерации бокса России: «Нарушение договоренностей с WBSS повлияет на карьеру Усика»

    Теги Федерация бокса России Александр Усик Мурат Гассиев Бокс/MMA/UFC

    Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что если Александр Усик откажется от боя против Мурата Гассиева, на него могут подать в суд организаторы Всемирной боксерской суперсерии.

    «Контракты боксеров с WBSS достаточно жесткие, поэтому срыв боя одной из сторон может иметь серьезные последствия, в частности, суды. На организацию боя уже затрачено приличное количество средств. Но, по факту, это уже зона ответственности WBSS, и только с ними можно вести переговоры. А нарушение договоренностей и последующие разбирательства могут повлиять на карьеру Усика», – сказал Кремлев.

    Ранее сторона Александра Усика заявила, что российская сторона не выполняет обязательства по контракту.

    Финал Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Александром Усиком пройдет 21 июля в Москве. Победитель объединит все значимые титулы и станет абсолютным чемпионом.

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