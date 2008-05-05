Александр Емельяненко: «Предлагали за бой с Харитоновым большие гонорары, но принципы важнее»

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал о возможных соперниках и отказе от боя против Сергея Харитонова.



«Контракт с RCC позволяет мне выступать также в лиге «Ахмат». Мне будет достаточно того количества боев, которые будут предоставлять эти две организации.

С RCC уже обсуждались мои бои с и Роем Нельсоном. Знаю, что предварительная договоренность есть, осталось только дождаться, когда с ними подпишут соглашение и договорятся о дате и месте проведения турнира.

Против российских бойцов выступать не собираюсь, потому что нас, тяжеловесов, мало, и мы все друг с другом каким-то образом да пересекаемся. Нам нечего делить.

В то же время нас окружает множество представителей других школ. Для популяризации ММА мы должны драться не между собой, а привлекать сюда иностранных спортсменов и бить их.

Сергей Харитонов? Мне предлагали за бой с ним большие гонорары, принципы и жизненная позиция важнее. А хочется Сергею что-то за спиной поговорить, пусть разговаривает», – сказал Емельяненко.



Александр Емельяненко проведет бой против Габриэля Гонзаги 5 мая.



Емельяненко и Харитонов снова унижают друг друга. Когда они подерутся?