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    Александр Емельяненко: «Предлагали за бой с Харитоновым большие гонорары, но принципы важнее»

    Теги Александр Емельяненко Мирко Филипович Сергей Харитонов Рой Нельсон Бокс

    Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал о возможных соперниках и отказе от боя против Сергея Харитонова.

    «Контракт с RCC позволяет мне выступать также в лиге «Ахмат». Мне будет достаточно того количества боев, которые будут предоставлять эти две организации.

    С RCC уже обсуждались мои бои с Мирко Филиповичем и Роем Нельсоном. Знаю, что предварительная договоренность есть, осталось только дождаться, когда с ними подпишут соглашение и договорятся о дате и месте проведения турнира.

    Против российских бойцов выступать не собираюсь, потому что нас, тяжеловесов, мало, и мы все друг с другом каким-то образом да пересекаемся. Нам нечего делить.

    В то же время нас окружает множество представителей других школ. Для популяризации ММА мы должны драться не между собой, а привлекать сюда иностранных спортсменов и бить их.

    Сергей Харитонов? Мне предлагали за бой с ним большие гонорары, принципы и жизненная позиция важнее. А хочется Сергею что-то за спиной поговорить, пусть разговаривает», – сказал Емельяненко.

    Александр Емельяненко проведет бой против Габриэля Гонзаги 5 мая.

    Емельяненко и Харитонов снова унижают друг друга. Когда они подерутся?

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