Федор Емельяненко не посетит бой брата Александра против Габриэля Гонзаги

Федор Емельяненко все-таки не посетит бой брата Александра, который пройдет 5 мая в Екатеринбурге. Об этом боец Bellator рассказал ТАСС.

Ранее сообщалось, что Федор приедет в Екатеринбург на открытие Академии единоборств и посетит турнир с участием брата.

Александр Емельяненко встретится с бывшим бойцом UFC Габриэлем Гонзагой.

В 2017 году у братьев Емельяненко случился конфликт из-за интервью Александра после освобождения из тюрьмы.

«В Феде дерьма больше, чем он весит». Братья Емельяненко очень жестко поругались