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    Федор Емельяненко не посетит бой брата Александра против Габриэля Гонзаги

    Теги UFC Александр Емельяненко Федор Емельяненко Габриэль Гонзага Бокс

    Федор Емельяненко все-таки не посетит бой брата Александра, который пройдет 5 мая в Екатеринбурге. Об этом боец Bellator рассказал ТАСС. 

    Ранее сообщалось, что Федор приедет в Екатеринбург на открытие Академии единоборств и посетит турнир с участием брата.

    Александр Емельяненко встретится с бывшим бойцом UFC Габриэлем Гонзагой.

    В 2017 году у братьев Емельяненко случился конфликт из-за интервью Александра после освобождения из тюрьмы.

    «В Феде дерьма больше, чем он весит». Братья Емельяненко очень жестко поругались

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