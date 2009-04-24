Макс Холлоуэй: «Сколько можно спускать все МакГрегору с рук?»

Чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй рассказал об атаке Конора МакГрегора на автобус с бойцами в Бруклине перед UFC 223.

«Я был в другом автобусе. Я не видел МакГрегора. Но люди начали кричать: «Конор! Это Конор!» Я его увидел уже потом на видео. Он вытворял какие-то дикие вещи.

Это было сумасшествие – я такого не приемлю. Ведь люди делают то, что делают другие. Дэйна Уайт отнесся к этой ситуации слишком спокойно. Мол, дерьмо случается. Но это было дико. А если бы он ворвался на пресс-конференцию? Это было бы еще хуже. Сколько можно спускать все этому парню с рук?

Я не думаю, что он хотел повредить автобус. Думаю, он был удивлен, что разбил окно, потому что он сначала схватился за металлический бак, но потом поставил его на место и взял легкий пластиковый.

Конор пересек грань, но это не мое дело. Я переживаю за других бойцов – Рэй Борг и Майкл Кьеза пропустили свои бои. Это безумие!» – сказал Холлоуэй.

В результате нападения МакГрегора на автобус в Бруклине несколько боев UFC 223 отменили из-за травм бойцов.