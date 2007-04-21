Нганну и Льюис подерутся в главном бою UFC 226

Топовые тяжеловесы UFC Франсис Нганну и Деррик Льюис проведут бой 7 июля. Поединок пройдет в Лас-Вегасе на турнире UFC 226.



В последнем бою Франсис Нганну проиграл чемпиону Стипе Миочичу единогласным решением судей. Деррик Льюис нокаутировал Марчина Тыбуру в 3-м раунде. Нганну занимает первую строчку в рейтинге тяжеловесов UFC, Льюис – на шестом месте.