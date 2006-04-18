Сауль Альварес отстранен от боев на шесть месяцев из-за допинга

Мексиканский боксер Сауль Альварес отстранен от боев на шесть месяцев. Отсчет начат с 17 февраля – даты, когда Альварес впервые сдал положительную допинг-пробу.

В февральских допинг-пробах Канело был обнаружен кленбутерол. На слушаниях Спортивной комиссии Невады боксер и его адвокаты сообщили, что запрещенный препарат попал в его организм случайно через зараженное мексиканское мясо.

Альваресу грозило отстранение на год, но Спортивная комиссия Невады решила смягчить наказание из-за того, что мексиканец полностью содействовал расследованию.

5 мая Альварес должен был подраться в реванше с Геннадием Головкиным. 3 апреля команда мексиканца объявила о снятии с боя. Головкин подерется с американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном.