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    Сауль Альварес отстранен от боев на шесть месяцев из-за допинга

    Теги допинг Сауль Альварес Бокс/UFC/MMA

    Мексиканский боксер Сауль Альварес отстранен от боев на шесть месяцев. Отсчет начат с 17 февраля – даты, когда Альварес впервые сдал положительную допинг-пробу.

    В февральских допинг-пробах Канело был обнаружен кленбутерол. На слушаниях Спортивной комиссии Невады боксер и его адвокаты сообщили, что запрещенный препарат попал в его организм случайно через зараженное мексиканское мясо.

    Альваресу грозило отстранение на год, но Спортивная комиссия Невады решила смягчить наказание из-за того, что мексиканец полностью содействовал расследованию.

    5 мая Альварес должен был подраться в реванше с Геннадием Головкиным. 3 апреля команда мексиканца объявила о снятии с боя. Головкин подерется с американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном.

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