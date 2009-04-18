Чемпион WBA, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин 5 мая встретится с Ванесом Мартиросяном. Бой пройдет в StubHub Center в Карсоне.

Мартиросян – 31-летний американский боксер армянского происхождения. На профессиональном ринге он провел 40 боев – одержал 36 побед, потерпел три поражения, один поединок закончился вничью. Последний бой Мартиросян провел в мае 2016 года, проиграв Эрисланди Ларе. До этого Ванес никогда не дрался в среднем весе.

Изначально Головкин должен был драться с Саулем Альваресом в Лас-Вегасе, но этот бой был отменен из-за положительной допинг-пробы мексиканца.