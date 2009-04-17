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    Денис Лебедев: «Победитель боя Усик – Гассиев не будет абсолютным чемпионом мира, пока не сразится со мной»

    Теги WBA первый тяжелый вес Денис Лебедев Александр Усик Мурат Гассиев Бокс/UFC/MMA

    Бывший чемпион WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев считает, что победитель боя Мурат Гассиев – Александр Усик не должен считаться абсолютным чемпионом, пока не победит у него.

    «Я уже говорил – и это не секрет. Правила WBA гласят, что никто не будет абсолютным чемпионом мира, пока не сразится со мной.

    К сожалению, я не смог принять участия в отборочных боях, но уже говорил о причинах. Сейчас дождемся финала между Гассиевым и Усиком, а дальше дело техники и команды – садимся за стол переговоров.

    Конечно, мне сейчас будет нелегко. Я немножко набрал лишнего веса, и это мягко говоря. Я не стал слабее – я стал жестче и выносливее.

    Единственный минус – я немножко замедлился из-за набора массы. Уберем массу – будем быстрее и сильнее. Немножко подождем. Пока что я затаился», – сказал Лебедев.

    В феврале WBA лишили Дениса Лебедева титула WBA в первом тяжелом весе, назначив его «чемпионом в отпуске». Всего Лебедев выиграл 30 боев и потерпел два поражения. Последний бой россиянин провел в июле 2017 года, победив по очкам австралийца Марка Флэнагана.

    Поединок Мурата Гассиева и Александра Усика должен был пройти 11 мая в Джидде, но был перенесен из-за травмы украинца.

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