Денис Лебедев: «Победитель боя Усик – Гассиев не будет абсолютным чемпионом мира, пока не сразится со мной»

Бывший чемпион WBA в первом тяжелом весе считает, что победитель боя Мурат Гассиев – Александр Усик не должен считаться абсолютным чемпионом, пока не победит у него.

«Я уже говорил – и это не секрет. Правила гласят, что никто не будет абсолютным чемпионом мира, пока не сразится со мной.

К сожалению, я не смог принять участия в отборочных боях, но уже говорил о причинах. Сейчас дождемся финала между Гассиевым и Усиком, а дальше дело техники и команды – садимся за стол переговоров.

Конечно, мне сейчас будет нелегко. Я немножко набрал лишнего веса, и это мягко говоря. Я не стал слабее – я стал жестче и выносливее.

Единственный минус – я немножко замедлился из-за набора массы. Уберем массу – будем быстрее и сильнее. Немножко подождем. Пока что я затаился», – сказал Лебедев.

В феврале лишили Дениса Лебедева титула WBA в первом тяжелом весе, назначив его «чемпионом в отпуске». Всего Лебедев выиграл 30 боев и потерпел два поражения. Последний бой россиянин провел в июле 2017 года, победив по очкам австралийца Марка Флэнагана.

Поединок Мурата Гассиева и должен был пройти 11 мая в Джидде, но был перенесен из-за травмы украинца.