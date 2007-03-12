Хабиб Нурмагомедов: «Мой бой с Фергюсоном – самый важный поединок в истории UFC»

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя против Тони Фергюсона.

«Всего четыре недели до боя, опасный соперник и настоящий пояс на кону. Серия из десяти побед подряд против серии из девяти побед. UFC еще никогда не организовывала такой бой за 25 лет своего существования.

Этот бой очень хорош и для фанатов, и для того, кто завоюет пояс, и для UFC — они сделают на этом много денег. Все будут счастливы, потому что это поединок высочайшего уровня, самый важный бой в UFC на сегодняшний день.

Прежде всего, речь идет о настоящем поясе. Я буду драться не за пояс временного чемпиона, не за пояс Фергюсона и не за пояс Макгрегора, который он выиграл почти три года назад. Это пояс настоящего чемпиона. И это большая мотивация. Пять раундов, большой бой.

Я сделаю так, что поединок пройдет для меня легко. Люди будут говорить потом: «Уау, еще никто не делал такого с Фергюсоном», как это было с Джонсоном, Дос Аньосом, Барбозой и с другими», – заявил Нурмагомедов.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится 7 апреля на UFC 223 в Нью-Йорке.