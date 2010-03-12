Майрбек Тайсумов: «Надеюсь, UFC дадут мне бой в Рио, пока я не получил визу»

Российский легковес UFC Майрбек Тайсумов прокомментировал отмену боя против Эвана Данэма из-за проблем с визой.



«Оформление визы в США занимает больше времени, чем рассчитывали моя команда и UFC. Ее все еще оформляют, медленнее, чем мы ожидали.



Надеюсь, Шон Шелби (матчмейкер UFC – Sports.ru) сможет подобрать мне бой на 12 мая в Рио, а вскоре я смогу драться в США.



Спасибо Эвану Данэму, что согласился на бой со мной, в отличии от других парней из топ-15. Желаю хорошего боя в Бруклине, и я готов подраться с тобой в Рио, или когда мне сделают визу», – написал Тайсумов.



Майрбека Тайсумова сняли с UFC 223 из-за проблем с визой. Его уже снимали с турниров UFC Fight Night 81 и UFC 203 по той же причине.





