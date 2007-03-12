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    baltika

    Рори МакДональд: «Еще восстанавливаюсь после боя с Лимой. Нога слаба в месте, где была гематома»

    Теги Рори Макдональд Дуглас Лима

    Чемпион Bellator Рори МакДональд рассказал, как проходит восстановление после травмы ноги, которую он получил в бою с Дугласом Лимой.

    «Я все еще восстанавливаюсь. Спокойно занимаюсь бытовыми делами, но травма до сих пор глубоко в ноге. Нога слаба в месте, где была гематома. Ощущается иначе, чем вторая. Так что, мне еще нужно время, чтобы восстановиться.

    Я благодарен за опыт, что получил в бою. Я преодолел барьер и доказал себе, что как боец могу вытерпеть гораздо больше. Это придало мне уверенности. Я очень вырос благодаря бою с Лимой», – сказал МакДональд.

    Рори МакДональд победил Дугласа Лиму единогласным решением судей и стал чемпионом Bellator в полусреднем весе.

    Бойцу уничтожили ногу, но он все равно стал чемпионом

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