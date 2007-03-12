Рори МакДональд: «Еще восстанавливаюсь после боя с Лимой. Нога слаба в месте, где была гематома»

Чемпион Bellator Рори МакДональд рассказал, как проходит восстановление после травмы ноги, которую он получил в бою с Дугласом Лимой.



«Я все еще восстанавливаюсь. Спокойно занимаюсь бытовыми делами, но травма до сих пор глубоко в ноге. Нога слаба в месте, где была гематома. Ощущается иначе, чем вторая. Так что, мне еще нужно время, чтобы восстановиться.



Я благодарен за опыт, что получил в бою. Я преодолел барьер и доказал себе, что как боец могу вытерпеть гораздо больше. Это придало мне уверенности. Я очень вырос благодаря бою с Лимой», – сказал МакДональд.



Рори МакДональд победил Дугласа Лиму единогласным решением судей и стал чемпионом Bellator в полусреднем весе.



Бойцу уничтожили ногу, но он все равно стал чемпионом