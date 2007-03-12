Диллон Дэвис дебютирует в ММА на Bellator 198

Партнер Конора МакГрегора по тренировкам и мастер бразильского джиу-джитсу Диллон Дэвис дебютирует в ММА на турнире Bellator 198.

”Мне не важно, с кем драться. Мне 24 года, я собираюсь биться с каждым. Если честно, я думал, что было бы круто сразу подраться с чемпионом. Думал о Дугласе Лиме. Я действительно считаю, что это был бы легкий бой. В партере я просто играл бы с ним. Но я должен прислушиваться к тренерам и быть уверенным, что двигаюсь верным путем», – сказал Дэвис.

Bellator 198 возглавит бой Федора Емельяненко и Фрэнка Мира. Соперник Диллона Дэвиса ещё не объявлен.