Тайрон Вудли договорился с Мэйвезером о тренировке по ММА

Чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли предложил Флойду Мэйвезеру подготовить его к бою по правилам ММА.



«Я видел его на вечеринке Джордана во время матча всех звезд NBA. Мы поговорили о тренировках в ММА и решили встретиться в Вегасе, чтобы немного потренироваться.



Флойд Мэйвезер – один из лучших ударников мира. Много ребят в UFC не умеют бороться в стойке и партере, и считают себя бойцами в стойке, но им придется драться против величайшего ударника всех времен, они отправятся в страну снов», – сказал Вудли.



Мэйвезер вышел в октагон на тренировке. Выглядит опасно