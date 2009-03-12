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    Тайрон Вудли договорился с Мэйвезером о тренировке по ММА

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Тайрон Вудли

    Чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли предложил Флойду Мэйвезеру подготовить его к бою по правилам ММА.

    «Я видел его на вечеринке Джордана во время матча всех звезд NBA. Мы поговорили о тренировках в ММА и решили встретиться в Вегасе, чтобы немного потренироваться.

    Флойд Мэйвезер – один из лучших ударников мира. Много ребят в UFC не умеют бороться в стойке и партере, и считают себя бойцами в стойке, но им придется драться против величайшего ударника всех времен, они отправятся в страну снов», – сказал Вудли.

    Мэйвезер вышел в октагон на тренировке. Выглядит опасно

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