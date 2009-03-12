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    Мартовские допинг-пробы Сауля Альвареса отрицательны

    Теги Геннадий Головкин Сауль Альварес

    Как сообщает ringtv.com со ссылкой на источник, две допинг-пробы, взятые VADA 2 и 5 марта у мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса, оказались отрицательными на любые запрещенные вещества. Ранее VADA объявила, что две февральские допинг-пробы мексиканца оказались положительными на кленбутерол, что команда Альвареса объяснила употреблением в пищу мяса, выращенного с использованием данного препарата в Мексике. Сейчас Спортивная комиссия Невады, где 5 мая должен состояться второй бой мексиканца против чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, проводит расследование в отношении Альвареса. По мнению издания, отсутствие кленбутерола в последующих пробах, скорее всего, приведет к тому, что бой 5 мая состоится, как и планировалось.

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