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    Фабрисо Вердум хочет выступить в реслинге

    Теги UFC Фабрисио Вердум WWE

    Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум заявил, что хочет выступить в професиональном реслинге.

    «Бой в WWE – это зрелищно и весело. Еще и выгодно финансово. В четверг у меня встреча, на которой я буду договариваться на бой в UFC и WWE. Хочу выступить, неважно где.

    Люди думают, что реслинг – это легко. Но нужно быть хорошо подготовленным и ловким, чтобы выполнять все эти прыжки. 

    Я свободно говорю по-испански, поэтому мог бы играть испаноязычного персонажа. Было бы здорово. Очень хочу привлечь в WWE латиноамериканскую аудиторию, потому что здесь много любителей реслинга», – сказал Вердум.

    Ранее в WWE перешла бывшая чемпионка UFC Ронда Раузи.

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