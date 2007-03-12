Фабрисо Вердум хочет выступить в реслинге

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум заявил, что хочет выступить в професиональном реслинге.



«Бой в WWE – это зрелищно и весело. Еще и выгодно финансово. В четверг у меня встреча, на которой я буду договариваться на бой в UFC и WWE. Хочу выступить, неважно где.



Люди думают, что реслинг – это легко. Но нужно быть хорошо подготовленным и ловким, чтобы выполнять все эти прыжки.



Я свободно говорю по-испански, поэтому мог бы играть испаноязычного персонажа. Было бы здорово. Очень хочу привлечь в WWE латиноамериканскую аудиторию, потому что здесь много любителей реслинга», – сказал Вердум.



Ранее в WWE перешла бывшая чемпионка UFC Ронда Раузи.