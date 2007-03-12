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    Деррик Льюис: «Подрался бы с Леснаром хоть сейчас. И без разницы, проверят ли нас на допинг»

    Теги UFC Брок Леснар Марк Хант Алистер Оверим Фабрисио Вердум тяжелый вес (MMA) WWE Франсис Нганну Деррик Льюис Кертис Блэйдс

    Боец-тяжеловес UFC Деррик Льюис рассказал, с кем бы хотел подраться.

    «Надеюсь, в этом году мы сможем устроить что-нибудь этакое. Надеюсь, я встречусь с Франсисом Нганну до того, как ему стукнет 50 лет. После каждого боя я говорю, что хочу подраться с этим парнем. Обычно я выбираю самых жестких парней: просил UFC о Нганну, Овериме, о реванше с Хантом. Еще варианты? Блэйдс и Вердум. Я бы хотел бой в мае или июне.

    Бой с Леснаром? Я бы не смог участвовать в WWE, потому что я надорвал бы задницу от смеха. Я бы не смог имитировать боль и не засмеяться. Черт, если бы мне предложили встретиться с Леснаром, то только не в рестлинге. Я хочу нанести ему настоящий удар. За правильную сумму я готов выйти против любого бойца. Я бы подрался с Леснаром хоть сейчас.  И без разницы, будут нас проверять на допинг или нет. Я дрался с «грязными» парнями еще до появления USADA. Для меня это вообще не имеет значения», – сказал Льюис.

    В последнем бою Деррик Льюис нокаутировал в третьем раунде поляка Марчина Тыбуру.

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