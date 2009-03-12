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    baltika

    Гегард Мусаси: «Реванша со Шлеменко не будет, идите на хрен! Заберу эту победу в могилу»

    Теги травмы Гегард Мусаси Александр Шлеменко Bellator

    Боец Bellator Гегард Мусаси сказал, что не даст реванша россиянину Александру Шлеменко.

    «Выходя на бой с ним, я знал, что я сильнее. Но уже на первой минуте он сломал мне орбитальную кость и переломил ход поединка. Это было не по плану. Я чувствовал, что мой глаз не в порядке.

    Мне пришлось просто хватать его и валить. Я делал ставку на болевой прием, потому что знал, что бой могут остановить в любой момент из-за моей тяжелой травмы.

    Люди говорят, что я проиграл Шлеменко? Я могу им ответить: реванша не будет, идите на хрен. Заберу эту победу с собой в могилу и не буду париться. Я выиграл.

    Уже говорил, что Шлеменко – жесткий парень. Но теперь я буду драться с чемпионом. Он взял пояс неспроста», – сказал Мусаси.

    Гегард Мусаси выиграл у Александра Шлеменко единогласным решением судей в октябре 2017 года.

    В следующем бою Мусаси поборется за титул Bellator в среднем весе с Рафаэлем Карвальо. Поединок состоится 25 мая в Лондоне.

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