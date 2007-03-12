UFC 222. Шон О’Мэлли избежал перелома ноги в бою с Сукхамтатом

Президент UFC сообщил, что у бойца Шона О’Мэлли нет перелома ноги после боя с Андре Сукхамтатом.

«Вот что значит настоящий боец! Шон не вышел из боя, как сделали бы многие. Он поступил иначе. Шон сражался до конца. Все слышали, как он кричал от боли после боя. Хорошо, что нет перелома.

Я не понимаю, почему Сукхамтат не стал добивать О’Мэлли в стойке, а предпочел бороться в партере, зная, что проигрывает по очкам. Не самое умное решение.

За О’Мэлли весело наблюдать. Малыша обожают фанаты. Это нравится мне», – сказал Уайт.

Шон О’Мэлли травмировал ногу в бою с Андре Сукхамтатом после проведенного хай-кика. После поединка Шон не смог подняться на ноги и давал интервью, лежа на полу. Судьи по очкам присудили ему победу.