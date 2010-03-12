Кэти Дува: Рассчитываю, что Ковалев проведет следующий бой в Нью-Йорке в июле

Промоутер россиянина Сергея Ковалева Кэти Дува заявила РИА Новости, что рассчитывает на то, что свой следующий бой чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе проведет в Нью-Йорке в июле.

Ковалев в ночь на воскресенье в Нью-Йорке техническим нокаутом в седьмом раунде победил соотечественника Игоря Михалкина и защитил титул чемпиона WBO.

«Мы всегда знали, что бой с Михалкиным будет для Сергея жестким тестом, несмотря на то, что СМИ недооценивали Игоря. Он левша, он может боксировать и двигаться, и он русский! Мы знали, что он предоставит возможность Сергею пройти еще один тест. Боксеры вроде Михалкина всегда заставляют тебя изо всех сил выкладываться. В итоге Сергей одержал победу. Рассчитываю, что Сергей вернется в «Мэдисон Сквер Гарден» в июле, но точно даты нет», — сказала Дува.

Для 34-летнего Ковалева эта победа стала 32-й (28 — нокаутом) в карьере при двух поражениях и одной ничьей. 32-летний Михалкин проиграл второй бой на профессиональном ринге при 21-й победе (9 — нокаутом).