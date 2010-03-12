Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Кэти Дува: Рассчитываю, что Ковалев проведет следующий бой в Нью-Йорке в июле

    Теги Кэти Дува Сергей Ковалев Игорь Михалкин

    Промоутер россиянина Сергея Ковалева Кэти Дува заявила РИА Новости, что рассчитывает на то, что свой следующий бой чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе проведет в Нью-Йорке в июле.

    Ковалев в ночь на воскресенье в Нью-Йорке техническим нокаутом в седьмом раунде победил соотечественника Игоря Михалкина и защитил титул чемпиона WBO.

    «Мы всегда знали, что бой с Михалкиным будет для Сергея жестким тестом, несмотря на то, что СМИ недооценивали Игоря. Он левша, он может боксировать и двигаться, и он русский! Мы знали, что он предоставит возможность Сергею пройти еще один тест. Боксеры вроде Михалкина всегда заставляют тебя изо всех сил выкладываться. В итоге Сергей одержал победу. Рассчитываю, что Сергей вернется в «Мэдисон Сквер Гарден» в июле, но точно даты нет», — сказала Дува.

    Для 34-летнего Ковалева эта победа стала 32-й (28 — нокаутом) в карьере при двух поражениях и одной ничьей. 32-летний Михалкин проиграл второй бой на профессиональном ринге при 21-й победе (9 — нокаутом).

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться