Эдуард Трояновский: Баррера не смог что-то противопоставить чемпиону Биволу

Кубинец Салливан Баррера не нашел, что противопоставить чемпиону мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянину Дмитрию Биволу, заявил РИА Новости экс-чемпион IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский.

Бивол в ночь на воскресенье в Нью-Йорке нокаутировал Барреру в 12-м раунде и защитил титул чемпиона WBA. Для россиянина эта победа стала 13-й в 13 боях (11 — нокаутом). 36-летний Баррера потерпел второе поражение при 21 победе (14 — нокаутом).

«Впечатления от действий Дмитрия положительные. Димка молодец! Он показал разносторонний бокс. Сначала вроде бы такой силовой, а потом более расслабленный. Не так просто во время боя менять тактику. Я считаю, что Баррера не смог (что-то противопоставить Биволу). Его, конечно, стоило опасаться, но Дима выше классом. Он хорошо двигался на ногах, по Диме сложно попасть», — сказал Трояновский по телефону.

«Вот такие действия Димы очень много затрачивали энергии Барреры на то, чтобы попасть, и все удары мимо или вскользь. Хотя нужно отметить, что и у Барреры защита неплохая, Дима не мог плотно приложиться на протяжении всего боя, пока в конце не усыпил его бдительность и не попал», — добавил собеседник агентства.

Трояновский оценил необходимость проведения Биволом объединительных боев в ближайшее время. «Я считаю, что Диме нужно еще заматереть, набраться опыта. Тем более, парень молодой, торопиться некуда. Но если, как Дима правильно сказал, ему скажут, что нужно боксировать, он будет боксировать. Я с ним полностью солидарен. Но торопиться ему некуда», — отметил он.