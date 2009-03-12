Дмитрий Кириллов: Михалкин заставил Ковалева понервничать и поднапрячься

Российский боксер Игорь Михалкин заставил чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева нервничать и показывать свои лучшие качества, заявил РИА Новости экс-чемпион IBF Дмитрий Кириллов.

Ковалев в ночь на воскресенье в Нью-Йорке техническим нокаутом в седьмом раунде победил соотечественника Михалкина и защитил титул чемпиона WBO.

«Михалкин в данном бою мне понравился. Он заставил Ковалева понервничать и поднапрячься. Даже в какой-то период я подумал, что Игорь может выиграть бой в целом за счет дисциплины и работоспособности. Но уровень Ковалева и опыт показали свое. Он более хладнокровно боксировал, а у Михалкина было много лишних движений. Да, где-то они приносили попадания. Но по спокойствию и уровню Сергей был выше», — сказал Кириллов по телефону.