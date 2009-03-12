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    Мамед Халидов: «UFC делала щедрое предложение, но KSW – мой дом»

    Теги UFC Мамед Халидов KSW

    Чемпион UFC в среднем весе Мамед Халидов рассказал, почему остается в KSW несмотря на предложение со стороны UFC.

    «Предложение от UFC было у меня на столе. Оно было щедрым, и я действительно уважаю UFC. Но я выступаю в KSW не из-за денег, просто здесь я чувствую себя как дома. Я участвовал в становлении этой организации и ММА в Польше.

    У UFC все получается и без меня, я не нужен им по-настоящему. Думаю, мне лучше остаться в KSW.

    Они знают, как продавать мои бои, присматривают за мной. Здесь я не переживаю о своем будущем, и, как я уже говорил – это мой дом», – сказал Халидов.

    Мамед Халидов не проигрывает с 2010 года. 

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