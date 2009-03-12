Александр Емельяненко: «Харитонов и Олейник – полуобмороки. Готов приехать к ним в зал и побить их»

Российский боец MMA Александр Емельяненко заявил, что не будет драться с Сергеем Харитоновым и Александром Олейником в официальном бою.



«Да Харитонов мертвый. Ну вы посмотрите на него: он мертвый! Он хочет под занавес карьеры заработать за бой со мной большое количество денег – столько, сколько он за всю жизнь не зарабатывал. Но я попросил не ставить меня против российских бойцов. Даже против таких, как Харитонов. Как Олейник. И им подобных.



Они в открытую сидят и заявляют: «Нам не интересен бой с Александром, нам интересно, сколько заплатят! Мы не готовы терпеть, мы уже не в той форме. Нам интересно, чтобы руководство клуба «Ахмат» дало нам сумасшедший гонорар!» И им отвечаю: «Да отдыхайте!» Я принципиально не буду с ними драться. Если хотят – пусть приезжают ко мне на тренировку, либо я готов приехать к ним в спортзал и побить их. По их правилам. Они что один, что второй – полуобмороки, мертвые. Доживают свой бойцовский век», – сказал Емельяненко.



Следующий бой Александр Емельяненко проведет против поляка Шимона Байора 4 марта.