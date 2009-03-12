Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Александр Емельяненко: «Харитонов и Олейник – полуобмороки. Готов приехать к ним в зал и побить их»

    Теги Александр Емельяненко Сергей Харитонов Алексей Олейник Ахмат

    Российский боец MMA Александр Емельяненко заявил, что не будет драться с Сергеем Харитоновым и Александром Олейником в официальном бою.

    «Да Харитонов мертвый. Ну вы посмотрите на него: он мертвый! Он хочет под занавес карьеры заработать за бой со мной большое количество денег – столько, сколько он за всю жизнь не зарабатывал. Но я попросил не ставить меня против российских бойцов. Даже против таких, как Харитонов. Как Олейник. И им подобных.

    Они в открытую сидят и заявляют: «Нам не интересен бой с Александром, нам интересно, сколько заплатят! Мы не готовы терпеть, мы уже не в той форме. Нам интересно, чтобы руководство клуба «Ахмат» дало нам сумасшедший гонорар!» И им отвечаю: «Да отдыхайте!» Я принципиально не буду с ними драться. Если хотят – пусть приезжают ко мне на тренировку, либо я готов приехать к ним в спортзал и побить их. По их правилам. Они что один, что второй – полуобмороки, мертвые. Доживают свой бойцовский век», – сказал Емельяненко.

    Следующий бой Александр Емельяненко проведет против поляка Шимона Байора 4 марта.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться