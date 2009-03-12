Федор Лапин: Бивол в бою с Баррерой покажет весь свой талант и всю свою мощь

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол в бою с кубинцем Салливаном Баррерой продемонстрирует весь свой арсенал, заявил РИА Новости известный тренер Федор Лапин.

«Это очень интересный бой. Фаворитом является Бивол. Я думаю, что в этом бою он покажет все, что раньше не мог показать, — весь свой талант, всю свою мощь, — сказал Лапин по телефону. — Говорить о разнице в возрасте не надо. Баррера в принципе не старый. У него есть опыт. Но если говорить о таких качествах, как талант, чувствительность, как будто сверху что-то больше дано, то у Бивола этого больше».

«Плюс Бивол развивается хорошо. Если в начале где-то любительский бокс прослеживался, то сейчас все лучше. Но такого противника, как Баррера, в карьере Бивола еще не было. Так что шансы у Барреры мы не забираем», — продолжил собеседник агентства.