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    Федор Лапин: Бивол в бою с Баррерой покажет весь свой талант и всю свою мощь

    Теги Марко Антонио Баррера Федор Лапин Дмитрий Бивол

    Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол в бою с кубинцем Салливаном Баррерой продемонстрирует весь свой арсенал, заявил РИА Новости известный тренер Федор Лапин.

    «Это очень интересный бой. Фаворитом является Бивол. Я думаю, что в этом бою он покажет все, что раньше не мог показать, — весь свой талант, всю свою мощь, — сказал Лапин по телефону. — Говорить о разнице в возрасте не надо. Баррера в принципе не старый. У него есть опыт. Но если говорить о таких качествах, как талант, чувствительность, как будто сверху что-то больше дано, то у Бивола этого больше».

    «Плюс Бивол развивается хорошо. Если в начале где-то любительский бокс прослеживался, то сейчас все лучше. Но такого противника, как Баррера, в карьере Бивола еще не было. Так что шансы у Барреры мы не забираем», — продолжил собеседник агентства.

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