Андрей Шкаликов: Ковалев нокаутирует Михалкина в первых раундах

Чемпион мира по боксу по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев является явным фаворитом боя с соотечественником Игорем Михалкиным и добьется досрочной победы в первой половине поединка, заявил РИА Новости известный в прошлом боксер, а ныне промоутер и комментатор Андрей Шкаликов.

«Михалкин не достиг больших высот в любительском и профессиональном боксе, — сказал по телефону Шкаликов. — У него немецкая школа бокса, не ударная, и, думаю, что Сергей не испытает сложностей в бою. Ковалев — явный фаворит, его шансы на победу оцениваю как 90 к 10. Я вообще удивляюсь, кому этот матч будет интересным. Буду болеть за Сергея — чтобы он побеждал и продвигался к другим поясам. Полагаю, что Сергей нокаутирует соперника в первых раундах, со второго по пятый, а, возможно, и раньше».

«Соперник не самый серьезный для Сергея, может быть, даже один из слабейших в его карьере, — продолжил собеседник агентства. — Полагаю, что бой будет малоинтересен для зрителей, ведь встречаются два россиянина, один из которых живет в США, другой — в Европе, а они будут боксировать в Америке».

На профессиональном ринге 34-летний Ковалев одержал 31 победу (27 — нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей. На счету 32-летнего Михалкина — 21 выигранный бой (9 — нокаутом) и одно поражение.