Владимир Хрюнов: «Поставил бы Сергея Ковалева на один уровень с Путиным»

Известный промоутер Владимир Хрюнов сравнил российских боксеров Мурата Гассиева и Сергея Ковалева.



«[Мурат] – выдающееся культурное явление для Северной Осетии, пример и мотиватор к правильной жизни. Он показывает, как нужно любить родину, заниматься спортом, быть настоящим осетином.



[Ковалева] я поставил бы на один уровень с президентом Владимиром Путиным. Он представляет Россию на международной арене. Даже после поражений Андре Уорду он сумел вернуться и снова стать чемпионом. Он олицетворяет собой преодоление.



Не надо говорить, кто лучше – Гассиев или Ковалев. Они посвятили свою жизнь боксу и преуспели в этом», – сказал Хрюнов.



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