Федерация бокса РФ: «Бокс – флагман спорта. Как его можно убрать из программы Олимпиады?»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев считает, что Международный олимпийский комитет вряд ли исключит бокс из программы Олимпиады-2020.



«Бокс – флагман спорта. На Олимпиаде это самое популярное из единоборств. Как его можно убрать из программы?



Маловероятно, что такое произойдет. Это больше похоже на страшилку, МОК пытается запугать AIBA», – сказал Кремлев.



Как стало известно ранее, МОК начал расследование в отношении руководства AIBA и заморозил все контакты с организацией.



МОК планирует исключить бокс из программы Олимпиады-2020