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    Федерация бокса РФ: «Бокс – флагман спорта. Как его можно убрать из программы Олимпиады?»

    Теги AIBA МОК Федерация бокса России Токио-2020 Умар Кремлев

    Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев считает, что Международный олимпийский комитет вряд ли исключит бокс из программы Олимпиады-2020.

    «Бокс – флагман спорта. На Олимпиаде это самое популярное из единоборств. Как его можно убрать из программы?

    Маловероятно, что такое произойдет. Это больше похоже на страшилку, МОК пытается запугать AIBA», – сказал Кремлев.

    Как стало известно ранее, МОК начал расследование в отношении руководства AIBA и заморозил все контакты с организацией. 

    МОК планирует исключить бокс из программы Олимпиады-2020

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