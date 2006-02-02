Промоутер Джошуа: «Если Мэйвезер выступит в UFC, вы больше его не увидите. Его просто уничтожат»

Промоутер чемпиона мира по боксу Энтони Джошуа Эдди Хирн считает, что Флойд Мэйвезер слишком умен, чтобы выступить в ММА.



«Если Флойд Мэйвезер выступит в UFC, вы можете больше никогда его не увидеть. Его просто уничтожат. Он один из величайших бойцов всех времен, но, думаю, он прикалывается. Он слишком умен для [боя в UFC]», – сказал Хирн.



Также Эдди уверен, что у UFC проблемы, потому что в организации не осталось звездных бойцов.



«Взгляните на UFC. У них проблемы. Они говорят о контракте на трансляции в 400 миллионом долларов. Они даже близко не получат столько.



У них есть МакГрегор, который держит их за яйца. Подскажите мне звезд UFC. Это Конор МакГрегор. Еще одну? Ронда Раузи. Она только что ушла в WWE, так что я даже не знаю».