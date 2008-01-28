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    Усик – о бое с Бриедисом: «Это были самые тяжелые 12 раундов в моей жизни»

    Теги Александр Усик Маирис Бриедис

    Чемпион WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик считает, что бой с Маирисом Бриедисом – самый сложный в его карьере.

    «Это, наверное, самые тяжелые 12 раундов, которые я проводил когда-либо. Мы сделаем соответствующие выводы и будем готовиться к финалу», – сказал Усик.

    Также Александр планирует посетить бой Мурата Гассиева и Юньера Дортикоса, с победителем которого сразится в финале.

    «Я, наверное, буду присутствовать лично на этом полуфинале. Пусть в нем победит сильнейший».

    Александр Усик победил Маириса Бриедиса и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии

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