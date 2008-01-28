Усик – о бое с Бриедисом: «Это были самые тяжелые 12 раундов в моей жизни»

Чемпион WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик считает, что бой с Маирисом Бриедисом – самый сложный в его карьере.



«Это, наверное, самые тяжелые 12 раундов, которые я проводил когда-либо. Мы сделаем соответствующие выводы и будем готовиться к финалу», – сказал Усик.



Также Александр планирует посетить бой Мурата Гассиева и Юньера Дортикоса, с победителем которого сразится в финале.

«Я, наверное, буду присутствовать лично на этом полуфинале. Пусть в нем победит сильнейший».



Александр Усик победил Маириса Бриедиса и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии