Александр Усик победил Маириса Бриедиса и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии

Украинский боксер Александр Усик победил латвийца Маириса Бриедиса решением судей и объединил пояса WBO и WBC в тяжелом весе.



Один из судей посчитал бой ничейным (114-114), еще двое отдали победу украинцу (115-113).



Также Усик вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии, где сразится с победителем боя Гассиев – Дортикос.