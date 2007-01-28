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    Александр Усик победил Маириса Бриедиса и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии

    Теги Александр Усик Маирис Бриедис

    Украинский боксер Александр Усик победил латвийца Маириса Бриедиса решением судей и объединил пояса WBO и WBC в тяжелом весе.

    Один из судей посчитал бой ничейным (114-114), еще двое отдали победу украинцу (115-113).

    Также Усик вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии, где сразится с победителем боя Гассиев – Дортикос.

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