Украинский боксер Александр Усик победил латвийца Маириса Бриедиса решением судей и объединил пояса WBO и WBC в тяжелом весе.
Один из судей посчитал бой ничейным (114-114), еще двое отдали победу украинцу (115-113).
Также Усик вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии, где сразится с победителем боя Гассиев – Дортикос.
Александр Усик победил Маириса Бриедиса и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии
Украинский боксер Александр Усик победил латвийца Маириса Бриедиса решением судей и объединил пояса WBO и WBC в тяжелом весе.
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