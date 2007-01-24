Андре Уорд может возобновить карьеру

Бывший чемпион мира в суперсреднем и полутяжелой весовых категориях Андре Уорд намекнул на возобновление карьеры и переход в новый дивизион.
«Весил прошлой ночью 90 килограмм. Весь в мускулах, как и обещал! Я тренируюсь», – написал Уорд в твиттере.
Позднее Андре опубликовал новый пост.
«Мы работаем над чем-то особенным», – заявил непобежденный американский боксер.
Напомним, что в последнем поединке, который состоялся в июне прошлого года, Уорд победил Сергея Ковалева, после чего в сентябре объявил о завершении карьеры.
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