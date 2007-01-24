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    Андре Уорд может возобновить карьеру

    Теги Андре Уорд бокс

    Бывший чемпион мира в суперсреднем и полутяжелой весовых категориях Андре Уорд намекнул на возобновление карьеры и переход в новый дивизион.

    «Весил прошлой ночью 90 килограмм. Весь в мускулах, как и обещал! Я тренируюсь», – написал Уорд в твиттере.

    Позднее Андре опубликовал новый пост.

    «Мы работаем над чем-то особенным», – заявил непобежденный американский боксер.

    Напомним, что в последнем поединке, который состоялся в июне прошлого года, Уорд победил Сергея Ковалева, после чего в сентябре объявил о завершении карьеры.

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