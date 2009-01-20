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    Тренер МакГрегора: «Конор вырубит Хабиба за два раунда»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Джон Кавана

    Тренер экс-чемпиона UFC в легком весе Конора МакГрегора Джон Кавана рассказал, каким видит возможный поединок бойца с Хабибом Нурмагомедовым.

    «Пути Хабиба и Конора могут пересечься. Поэтому я наблюдаю за всем, что делает Хабиб.

    Как фанат, я бы хотел увидеть их бой. Думаю, Конор вырубит Хабиба за два раунда», – сказал Кавана.

    Также тренер считает, что поединок Нурмагомедова и МакГрегора пройдет в 2018 году.

    «Не вижу, как их бой может не состояться в этом году. И когда они встретятся и все дела будут улажены (раскрутка боя, пресс-конференции и прочее), вы увидите типичный поединок Конора МакГрегора – он снова заткнет рты всему миру. Это будет невероятно, и я действительно надеюсь, что бой состоится».

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