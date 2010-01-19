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    Франсис Нганну: «Дональд Трамп позорит Америку»

    Теги смешанные единоборства UFC тяжелый вес (MMA) политика Дональд Трамп Франсис Нганну

    Камерунский боец UFC Франсис Нганну раскритиковал президента США Дональда Трампа, назвавшего страны Африки «жопой мира».

    «Люди, о которых он говорил, такие же как и мы. Моей целью было покинуть свою страну, чтобы воплотить свою мечту, показать это людям, вселив в них надежду. Этот парень (Дональд Трамп – Sports.ru) позорит Америку.

    Америка была построена на иммиграции. Америка – это государство, в котором бедные люди из других стран хотят жить, но они не ждут, что Америка им что-то даст. Они просто смотрят на нее, как на пример, чтобы жить лучше.

    В Америке все было хорошо, когда президентом был Барак Обама. Когда есть личности вроде Мартина Лютера Кинга, работающие ради этого.

    Сегодня есть люди типа Дональда Трампа, которые все портят. Это позор», – заявил Нганну.

    Следующий бой Нганну проведет 20 января против чемпиона UFC тяжелой категории Стипе Миочича.

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