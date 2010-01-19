Франсис Нганну: «Дональд Трамп позорит Америку»

Камерунский боец UFC Франсис Нганну раскритиковал президента США Дональда Трампа, назвавшего страны Африки «жопой мира».

«Люди, о которых он говорил, такие же как и мы. Моей целью было покинуть свою страну, чтобы воплотить свою мечту, показать это людям, вселив в них надежду. Этот парень (Дональд Трамп – Sports.ru) позорит Америку.

Америка была построена на иммиграции. Америка – это государство, в котором бедные люди из других стран хотят жить, но они не ждут, что Америка им что-то даст. Они просто смотрят на нее, как на пример, чтобы жить лучше.

В Америке все было хорошо, когда президентом был Барак Обама. Когда есть личности вроде Мартина Лютера Кинга, работающие ради этого.

Сегодня есть люди типа Дональда Трампа, которые все портят. Это позор», – заявил Нганну.

Следующий бой Нганну проведет 20 января против чемпиона UFC тяжелой категории Стипе Миочича.

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«Он говорит как настоящий мужик: «Да, я схватил ее за киску. И?». Звезды бокса и ММА топят за Трампа