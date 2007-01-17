Мэнни Пакьяо: «Ведем переговоры о бое с Ломаченко»

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо не против провести бой с украинским чемпионом во втором полулегком весе Василием Ломаченко.

«В данный момент идут переговоры о бое против лидера p4p Василия Ломаченко. Пока что обсуждаем весовую категорию, в которой может состояться поединок. Я по-прежнему скучаю по боксу», – сказал 39-летний Пакьяо.

Отметим, Ломаченко выступает во втором полулегком весе (до 59 кг), а Мэнни Пакьяо последние поединки провел в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Промоутер украинца Боб Арум сообщал, что его клиент может перейти в легкий вес.

Филиппинец ранее отказывался драться ниже первого полусреднего веса (до 63,5 кг).