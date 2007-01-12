Боец UFC хочет бесплатно подраться с трансгендером, чтобы «защитить женщин»

Полусредневес UFC Пауло Коста не считает трансгендера Фэллон Фокс женщиной, и готов подраться с ней бесплатно, чтобы «защитить женщин».



«[Фэллон Фокс] родился мужчиной и остается мужчиной, даже если называет себя транссексуалом.

Это абсурдная трусость, и она исходит не только от него, но и промоутеров, которые устраивают такие абсурдные бои [Фэллона против женщин]. Он просто уничтожает девушек, которые дерутся против него.



Не хочу вмешиваться в его выбор быть транссексуалом, гомосексуалистом. Но этот мужчина дерется против девушек, против женщин, будто он тоже женщина. Это абсурд!» – считает Коста.



Фэллон Фокс не выступает в ММА с 2014 года. Она – член Национального зала спортивной славы геев и лесбиянок США.