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    Президент Bellator: «Не удивлюсь, если Федор Емельяненко выиграет турнир тяжеловесов и уйдет чемпионом»

    Теги Фрэнк Мир Федор Емельяненко Скотт Кокер Bellator

    Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о настрое российского бойца ММА Федора Емельяненко перед турниром тяжеловесов.

    «Федор захотел участвовать. Он сказал мне через переводчика: «Знаю, что разменял пятый десяток, но я хочу соревноваться, хочу стать чемпионом в тяжелом весе Bellator».

    Что бы вы сделали, если бы вас попросил сам Федор? Вы скажете «нет»? Вы скажете «да», чтобы оказать ему уважение и дать возможность биться со всеми на равных», – сказал Кокер.

    Скотт высоко оценивает шансы Федора на победу.

    «Не удивлюсь, если Федор выиграет турнир тяжеловесов и уйдет чемпионом. Отличный способ закончить карьеру», – подытожил Кокер.

    Первый бой в рамках турнира тяжеловесов Федор Емельяненко проведет против американца Фрэнка Мира.

    В турнире также примут участие Куинтон Джексон, Чел Соннен, Райан Бэйдер, Мохаммед Лаваль, Рой Нельсон и Мэтт Митрион.

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