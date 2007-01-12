Президент Bellator: «Не удивлюсь, если Федор Емельяненко выиграет турнир тяжеловесов и уйдет чемпионом»

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о настрое российского бойца ММА Федора Емельяненко перед турниром тяжеловесов.



«Федор захотел участвовать. Он сказал мне через переводчика: «Знаю, что разменял пятый десяток, но я хочу соревноваться, хочу стать чемпионом в тяжелом весе Bellator».

Что бы вы сделали, если бы вас попросил сам Федор? Вы скажете «нет»? Вы скажете «да», чтобы оказать ему уважение и дать возможность биться со всеми на равных», – сказал Кокер.



Скотт высоко оценивает шансы Федора на победу.



«Не удивлюсь, если Федор выиграет турнир тяжеловесов и уйдет чемпионом. Отличный способ закончить карьеру», – подытожил Кокер.



Первый бой в рамках турнира тяжеловесов Федор Емельяненко проведет против американца .

В турнире также примут участие Куинтон Джексон, Чел Соннен, Райан Бэйдер, Мохаммед Лаваль, Рой Нельсон и Мэтт Митрион.