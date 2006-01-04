Хабиб Нурмагомедов во время боя с Барбозой сказал президенту UFC: «Как тебе?»

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов говорил с президентом организации Дэйной Уайтом во время боя с Эдсоном Барбозой.

«После первого раунда я сказал: «Дэйна, ты поговорить со мной?» Он ответил: «Да, давай». После я подумал, что проведу еще один раунд и после этого поговорю с ним. Между вторым и третьим раундами я спросил Уайта: «Что думаешь о бое?» Он сказал: «Я уверен, ты выиграешь».

Когда я почти забрал спину Барбозы, я слышал, как тренер Эдсона, Марк Генри, говорит ему: «Не отдавай спину». Я же ответил: «Да, не надо отдавать мне спину». И это был не трешток, а было от чистого сердца. Просто это доставляло мне удовольствие», – сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

В предпоследнем поединке против Майкла Джонсона Хабиб также общался со своим соперником и Уайтом посреди боя.

Хабиб провел свой лучший бой и всем все доказал