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    Александр Шлеменко: «Фильм «Ирония судьбы» способствует спаиванию народа»

    Теги смешанные единоборства MMA Александр Шлеменко

    Многие советские и российские кинофильмы способствуют спаиванию населения. Так считает известный российский MMA-боец Александр Шлеменко.

    «Каждый год нам показывают этот ужаснейший фильм, где герои в состоянии опьянения нашли свою судьбу. И таких картин с тонким подтекстом на самом деле много. Однако, это не повод верить в то, что употребление алкоголя по Новый год – это якобы устоявшаяся российская традиция.

    Вы сравните, что после войны люди практически не пили, а потом нас начали пытаться убедить, что алкогольные деньги значительно увеличат наш бюджет. Но ведь большинство марок по производству алкоголя не из России, а это значит, что за счет спаивания населения просто набивают чужой карман. Радует одно: большинство семей сейчас все-таки пришли к тому, чтобы встречать Новый год трезво», - заявил Шлеменко.

    В центре сюжета культового советского фильма «Ирония судьбы...» история Евгения Лукашина, который под Новый год из-за алкогольного опьянения по ошибке улетает из Москвы в Ленинград, где находит свою любовь.

     

     

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