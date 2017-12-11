Андре Уорд: «Ковалев не изменился, он не берет на себя ответственность за поражения»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд считает, что его бывший соперник Сергей Ковалев не изменился после поражений.

«Это глава моей жизни завершена. Но никогда не говори никогда. Проблема Ковалева не заключалась в технической или физической подготовке. Дело было в психологии, и пока он не оказался в такой же ситуации, невозможно понять, изменилось ли что-то.

Откровенно говоря, я не думаю, что что-то поменялось. Потому что он по-прежнему не берет на себя ответственность за неудачу, и мне это говорит лишь о том, что ничего не поменялось», – сказал Уорд в интервью «FightHub».

Также Андре отметил, что не думает возобновлять спортивную карьеру, хотя и скучает по боксу.

Напомним, что в своих двух последних боях Уорд дважды победил Ковалева и в сентябре этого года объявил о завершении карьеры.