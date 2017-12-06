Виталия Кличко примут в Зал боксерской славы

Экс-чемпионы мира по боксу Виталий Кличко, Эрик Моралес и Рональд Райт будут включены в Международный зал боксерской славы (IBHOF) в 2018 году. Об этом со ссылкой на результаты голосования членов Ассоциации боксерских обозревателей и международного совета историков бокса сообщила пресс-служба организации.

Торжественная церемония состоится 7—10 июня 2018 года в городке Канастота (США).

Напомним, что Виталий Кличко провел на профессиональном ринге 47 боев: 45 побед, 2 поражения. Владел титулами WBO (1999—2000) и WBC (2004—2005, 2008—2013) в супертяжелом весе. Завершил карьеру в 2013 году и был назван «вечным» чемпионом мира по версии WBC. С 2014 года – мэр Киева.