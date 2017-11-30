Майк Тайсон: «Сейчас мой босс – моя жена»

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал, что в настоящее время в его бизнес-планы входит развитие в сфере киноиндустрии.

«Моя жена у нас босс. И она ставит цели в бизнесе. Она говорит, давай сейчас заниматься бизнесом в кинопроизводстве.

Скорее всего, мы начнем снимать фильмы. Сейчас я буду продюсером фильмов», – рассказал он. При этом Тайсон добавил, что предпочитает быть актером, стоять перед камерой, а не за ней.

Помимо этого Тайсон пишет книги и озвучивает мультфильмы.

«Мне это нравится, я ожидаю больше работы в этом направлении», – сообщил он.