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    Майк Тайсон: «Сейчас мой босс – моя жена»

    Теги Майк Тайсон бизнес

    Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал, что в настоящее время в его бизнес-планы входит развитие в сфере киноиндустрии.

    «Моя жена у нас босс. И она ставит цели в бизнесе. Она говорит, давай сейчас заниматься бизнесом в кинопроизводстве.

    Скорее всего, мы начнем снимать фильмы. Сейчас я буду продюсером фильмов», – рассказал он. При этом Тайсон добавил, что предпочитает быть актером, стоять перед камерой, а не за ней.

    Помимо этого Тайсон пишет книги и озвучивает мультфильмы.

    «Мне это нравится, я ожидаю больше работы в этом направлении», – сообщил он.

     

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