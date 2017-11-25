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    Первый канал покажет завтра в прямом эфире бой Ковалев – Шабранский

    Теги телевидение Сергей Ковалев Вячеслав Шабранский бокс

    Боксерский поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и украинцем Вячеславом Шабранским за вакантный пояс WBO в полутяжелом весе будет в прямом эфире транслироваться Первым каналом.

    Начало трансляции – 26 ноября в 8.00 утра по московскому времени.

    Напомним, что 34-летний экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO Ковалев подошел к поединку с серией из двух поражений от Андре Уорда. Бой против Шабранского пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». 

    Также матч спортсменов будет показан интернет-телеканалом «Сила ТВ». 

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