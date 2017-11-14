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    В Сирии погиб российский боксер, воевавший за ИГ

    Теги происшествия бокс

    Российский боксер Вячеслав Лапшин, воевавший на стороне «Исламского государства» (запрещенная в России организация), погиб в Сирии. Об этом рассказала сестра спортсмена, Ольга Лапшина.

    «Слава с женой и тремя детьми уехал в Турцию в июне 2015 года на отдых по путевке, и там они остались. Позднее он перебрался в Сирию. В марте 2016 года он погиб. Мама до сих пор думает, что он в Турции, я не смогла ей сказать о том, что брата больше нет», — рассказала Ольга.

    По ее словам, Вячеслав — профессиональный спортсмен. Пятнадцать лет назад он принял ислам.

    Лапшин выступал на профессиональном ринге с 2005 по 2009 года. Провел 9 рейтинговых боев: 5 побед, 3 поражения, 1 ничья.

     

     

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