В Сирии погиб российский боксер, воевавший за ИГ

Российский боксер Вячеслав Лапшин, воевавший на стороне «Исламского государства» (запрещенная в России организация), погиб в Сирии. Об этом рассказала сестра спортсмена, Ольга Лапшина.

«Слава с женой и тремя детьми уехал в Турцию в июне 2015 года на отдых по путевке, и там они остались. Позднее он перебрался в Сирию. В марте 2016 года он погиб. Мама до сих пор думает, что он в Турции, я не смогла ей сказать о том, что брата больше нет», — рассказала Ольга.

По ее словам, Вячеслав — профессиональный спортсмен. Пятнадцать лет назад он принял ислам.

Лапшин выступал на профессиональном ринге с 2005 по 2009 года. Провел 9 рейтинговых боев: 5 побед, 3 поражения, 1 ничья.