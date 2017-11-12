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    UFC Fight Night 120. Андрей Орловский прервал серию из пяти поражений

    Теги UFC Андрей Орловский

    В США прошло бойцовское шоу UFC Fight Night 120, в рамках которого экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский (Беларусь) провел бой против Жуниора Альбини (Бразилия).

    Орловский победил единогласным решением судей, прервав серию из пяти поражений в UFC.

    После окончания боя 38-летний Орловский рассказал, что готов был к уходу из UFC в случае неудачи в поединке с Альбини.

     

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