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    Кличко был в секундах от принятия решения о реванше с Джошуа

    Теги Владимир Кличко Энтони Джошуа

    Владимир Кличко рассказал о том, что едва не вызвал Энтони Джошуа на реванш, но в последний момент все-таки решил завершить карьеру.

    «Я люблю бокс. Мне очень нравятся его поклонники, его проблемы и жизненные шансы. «Кличко против Джошуа 2», Увидимся на ринге».

    Такое сообщение Владимир Кличко написал в черновике своего телефона и был в нескольких секундах от отправки его в социальные сети миллионам поклонников бокса, которые с нетерпением ожидали реванша с Энтони Джошуа.

    Только этого не случилось. Вместо этого украинский супертяжеловес предпочел другое сообщение, подтверждающее завершение его карьеры.

    Напомним, в апреле Джошуа победил Кличко в 11-м раунде техническим нокаутом, а в августе украинский боксер объявил о завершении карьеры.

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