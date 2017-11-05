Деонтей Уайлдер нокаутировал Бермейна Стиверна в первом раунде
В Нью-Йорке прошел бой между чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом Бермейном Стиверном.
Уайлдер нокаутировал соперника в первом раунде.
Для Уайлдера это 39 победа на профессиональном ринге (38 досрочно) при отсутствии поражений.
Напомним, что боксеры проводили реванш. В 2015 году Уайлдер победил Стиверна единогласным решением судей.
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