Деонтей Уайлдер нокаутировал Бермейна Стиверна в первом раунде

В Нью-Йорке прошел бой между чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом Бермейном Стиверном.

Уайлдер нокаутировал соперника в первом раунде.

Для Уайлдера это 39 победа на профессиональном ринге (38 досрочно) при отсутствии поражений.

Напомним, что боксеры проводили реванш. В 2015 году Уайлдер победил Стиверна единогласным решением судей.