Тайсон Фьюри: «Сейчас я жирный, как свинья, но все еще голодный, как лев»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который не выходил на ринг два года, заявил, что намерен провести бой летом следующего года.

«Сейчас я жирный, как свинья, волосатый, как животное, но все еще голодный, как лев.

Не собираюсь драться в феврале или марте. Понятно, что я не в форме, но к апрелю или маю я буду в порядке.

Думаю, мой бой летом следующего года очень реален», – заявил Фьюри.

Напомним, чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил на этой неделе, что хотел бы провести бой против Фьюри в следующем году.

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