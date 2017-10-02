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    Боец ММА выиграл поединок приемом из арсенала профессиональных рестлеров

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    Британский боец ММА Джонно Мирс победил в первом раунде Аарона Джонсона приемом из арсенала профессиональных рестлеров под названием «Бостонский краб».

    Поединок состоялся 30 сентября в Манчестере в рамках вечера Full Contact Contender 19. Суть приема – в давлении на ноги лежащего на животе оппонента. На ютюб-канале промоушена, опубликовавшего видео концовки боя, утверждается, что это первое использование «Бостонского краба» в поединке по правилам ММА.

    Теперь послужной список Мирса – 2 победы и 0 поражений.

    Использованием «Бостонского краба» прославился профессиональный рестлер Крис Джерико. Модифицированная версия приема в его исполнении стала называться «Стены Иерихона». Именно ее использовал Джонно Мирс.

     

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