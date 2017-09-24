Реванш Альвареса и Головкина может пройти весной 2018 года

Президент Golden Boy Promotions Эрик Гомеc заявил, что его компания находится в начальной стадии переговоров по поводу второго поединка между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.

«Мы уже начали переговоры с Томом Леффлером, который является промоутером Головкина. Я думаю реванш может состояться в мае.

Май — хорошая дата для формата pay-per-view в США, но мы также не исключаем март как потенциальную дату. Все зависит от деталей и хода переговоров», — заявил Гомес.

Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом прошел 16 сентября и завершился ничьей.